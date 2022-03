Iris, ripartono i corsi di formazione per volontari e autisti

NOVI LIGURE — Ripartono i corsi dedicati alla formazione di volontari e autisti di Iris – Insieme Ritroviamo Il Senso, associazione di Novi Ligure nata nel 2009 con lo scopo di dare assistenza diretta e indiretta ai pazienti oncologici e alle loro famiglie. Iris ricomincia quindi dai volontari, che durante la pandemia, nonostante molti servizi fossero forzatamente sospesi, non si sono fermati, ma hanno trovato ogni giorno modi nuovi per aiutare gli altri, reinventandosi. Per Iris il loro benessere è fondamentale, solo essendo in uno stato di benessere, infatti, è possibile per loro riuscire a occuparsi della salute e del benessere dei pazienti.

Il primo incontro di presentazione del corso, su dieci programmati, è previsto per stasera alle 21 presso la Casa del giovane in via Gagliuffi. Nei successivi i volontari saranno guidati in un percorso volto a far comprendere in cosa consista effettivamente l’attività di Iris tramite non solo nozioni didattiche, ma anche attraverso il confronto con chi già fa volontariato in Iris e con le figure sanitarie che lavorano a contatto con i pazienti oncologici. Il corso di formazione prevede anche un tirocinio in un’area prescelta tra quelle a cui si dedica l’associazione: trasporto dei pazienti, presenza in day hospital oncologico, domicilio o presidioteca. Info 345 6307483.