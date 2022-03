Oreficeria: Boccardi in 'missione' in Turchia a Kahramanmaras

KAHRAMANMARAS (Turchia) - Nei giorni scorsi il capogruppo della Lega in consiglio comunale nonchè segretario valenzano del Carroccio Daniele Boccardi ha preso parte, in via istituzionale, con una delegazione di imprenditori italiani del settore orafo, a una visita a Kahramanmaras, città della Turchia meridionale e capitale dell’omonimo distretto.

L’iniziativa rientrava nel progetto ‘Gold Center Project’. La delegazione ha incontrato diversi attori istituzionali locali, dal presidente della camera di commercio, al rettore dell’università, al sindaco della città metropolitana, al governatore fino al presidente della camera dei gioiellieri. La zona di Kahramanmaras, vicina al confine siriano, sviluppa da tempo una produzione di oreficeria e gioielleria che, pur con caratteristiche diverse da quelle della produzioni italiane e valenzane, occupa un ruolo importante nel comparto turco. Una delegazione di Kahramanmaras era stata a Valenza qualche mese fa. «È stata un’occasione – dice Boccardi – per conoscere non soltanto questa realtà produttiva ma anche per uno scambio culturale tra due realtà, quella europea e quella turca, che possa fare da ponte per iniziative future». Per il progetto, spiegano da Palazzo Pellizzari, sono previsti ulteriori contatti, anche a livello governativo.