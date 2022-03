Passeggiata Piola: 25mila euro per rifare l'area giochi

ACQUI TERME - Presto i giochi di Passeggiata Piola potranno tornare a disposizione dei bimbi acquesi. Il Comune ha infatti stanziato 25mila euro per «l’acquisto e la posa di una nuova area giochi, comprensiva della realizzazione di una pavimentazione antitrauma».

Da tempo l'impianto versa in condizioni di trascuratezza, «si procederà dunque con la sostituzione dell’arredo già presente al fine di garantire una maggiore fruibilità dell’area da parte della popolazione. Le rigide condizioni climatiche non hanno reso possibile durante i mesi più freddi l’inizio del lavoro, che sarà quindi realizzato nel mese di aprile», informa l'amministrazione comunale.

La ditta Global Safety Srl si occuperà della rimozione e dello smaltimento delle vecchie strutture, la fornitura e la posa dei nuovi giochi e la messa in sicurezza dell’area attraverso la posa di una nuova pavimentazione antitrauma.

«Dopo l’area giochi di San Defendente - spiega il sindaco Lorenzo Lucchini - stiamo programmando la rimozione e la sostituzione dei giochi in “Passeggiata Piola” con l’obiettivo di ripristinare il prima possibile la fruibilità dell'area rinnovando i giochi che risultavano rotti o deteriorati dall’usura del tempo. L’obiettivo è di garantire la fruibilità di questo spazio per permettere ai bambini di utilizzare tutte le attrezzature in piena sicurezza».