La benzina? Costa più dello champagne!

OZZANO MONFERRATO – Una cena tra due amici, in una location un po’ particolare. Il maître che si affanna nel proporre bottiglie su bottiglie ai clienti, ma nessuna sembra essere quella giusta. Fino alla soluzione, un bel bicchiere di benzina, i cui prezzi sono saliti alle stelle nell’ultimo periodo. Il messaggio finale, nonostante l’ilarità che il video provoca, spiega senza giri di parole come non ci sia nulla da ridere.

È il nuovo video del vulcanico macellaio-dj monferrino Paolo Lucariello insieme agli amici Chicco Mazzanti, Gianluca Mortara (Dj Luca) e al videomaker Misso72. I quattro goliardi ringraziano Alessandro Meneghetti, il titolare del distributore di benzina per aver concesso loro la location.