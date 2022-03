A Balzola il 'viaggio' nella death education per ricordare la maestra Tiziana Farello

BALZOLA - Continua l'attività dell'Istituto Negri all'interno del progetto 'Death Education', un'iniziativa in collaborazione con Vitas che affonda la sue radici nel 2018. In questi anni numerose sono state le attività svolte all'interno dell'Istituto Comprensivo: a partecipare attivamente è stata anche la scuola primaria di Balzola.

Tra letture e laboratori i bambini sono entrati in contatto con il tema della morte e come essa vada affrontata. In particolare da gennaio 2022 la scuola ha dovuto affrontare la morte della maestra Tiziana Farello. Gli alunni, partendo dalla lettura del libro 'L’albero dei ricordi' di Britta Teckentrup, hanno così rievocato attività e momenti vissuti con lei, scrivendoli e disegnandoli. Le loro creazioni sono state infine appese a quello che oggi è diventato 'L'albero dei ricordi della maestra Tiziana' della scuola primaria di Balzola. Sempre in ricordo della docente la biblioteca ha infine indetto un concorso letterario-artistico dal titolo 'Un disegno tra le righe', a cui hanno partecipato bambini di Balzola e non solo.