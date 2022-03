Al Civico arriva l'iniziativa 'Al Museo con papà!'

CASALE - Questo weekend il Museo Civico apre le porte alle famiglie: sabato 19 - in occasione della giornata dedicata a San Giuseppe - alle 16.30 i bambini dai 6 agli 11 anni potranno partecipare all'attività 'Al Museo con papà!', a cura di Barbara Corino.

I giovani visitatori, insieme ai loro genitori, prenderanno parte a una visita guidata ad hoc sulla scia di alcune storie di papà celebri tra le opere esposte. Al termine è previsto un laboratorio per realizzare un manufatto artistico in coppia. Il costo di partecipazione è di 5 euro per entrambi. È necessaria la prenotazione contattando l'email museo@comune.casale-monferrato.al.it o al numero 0142444309.