Contagi: ad Acqui più di 30 nuovi positivi in due giorni

ACQUI TERME - Così come del resto in tutta la provincia, anche nei comuni dell'Acquese continua a salire il numero dei positivi al Covid. «Il sistema sanitario? Il bilancio settimanale è ancora positivo - dichiara il professor Carluccio Bianchi, docente di Macroeconomia dell’Università del Piemonte Orientale - ma a livello di ricoveri ordinari si intravedono le prime variazioni di tendenza. I decessi, invece, continuano a calare anche in maniera piuttosto significativa».

Così nei comuni: in base ai dati pubblicati dalla Regione, ad Acqui Terme in soli due giorni il numero delle positività è aumentato di oltre una trentina di un'unità (da 206 a 243), a Cassine, invece, si è passati da 36 a 43 casi. Il terzo comune del territorio con il maggior numero di positivi è Rivalta Bormida, dove al momento si contano 21 casi accertati, seguono Bistagno con 20 contagiati, Melazzo con 19 e Strevi con 18. Ad Alice Bel Colle e Ponzone si contano al momento 11 positività, 10 a Cartosio e Terzo. In tutti gli altri paesi si resta al di sotto dei 7-8 casi.

Gli unici due comuni "Covid free" al momento sarebbero Malvicino e Merana (un solo caso a Castelletto d'Erro, Morbello, Morsasco e Pareto).