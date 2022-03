Passaggio a livello chiuso, sì o no? Rfi ne discute con i terzesi

TERZO - Il Comune di Terzo ha organizzato un incontro pubblico per discutere insieme ai residenti l'eventuale chiusura del passaggio a livello di località Stazione in direzione Acqui. All'appuntamento, fissato per mercoledì 23 alle 17.30 nei locali di Casa Benzi, saranno presenti anche i responsabili della Società Rete Ferroviaria Italiana.

«Siamo stati contattati dalla Società Rete Ferroviaria Italiana in merito a questa loro richiesta». spiega il sindaco Maurizio Solferini, «quindi abbiamo pensato che prima di rispondere fosse opportuno e "democratico" sentire da parte loro le motivazioni e poter interloquire con i loro responsabili. Naturalmente nulla è imposto. Si tratta solo di ascoltare e poi rispondere di conseguenza. Chi è impossibilitato a presenziare alla riunione può esprimere il proprio parere anche attraverso i canali Facebook (sulla pagina del Comune, ndr)». Un'eventualità, quella che riguarda la possibile chiusura del passaggio a livello che da via Stazione consente l'accesso alla Provinciale 30, che sta già dividendo i residenti tra favorevoli e contrari.