Riqualificare la 'Colonia Solare'

TORTONA - "Questa mattina abbiamo protocollato presso il Comune di Tortona un nuovo progetto per dare un concreto valore all'ex Colonia Solare". L'annuncio è di Azione Tortona, che da tempo intende restituire a quella zona una nuova vita

"Il nostro progetto - spiega il presidente Andrea Mantovani - intende riqualificare il parco comunale Robinson di Tortona (ex colonia solare) attraverso la fondazione di un’area fitness costituita da 6 attrezzature outdoor per l’attività sportiva all’aperto;

Tale struttura darebbe vita ad un luogo di integrazione sociale e sportiva valorizzando una delle aree verdi più belle delle città.

Il parco Robinson, infatti, rappresenta un polmone per la città e costituisce una ricchezza naturale per il territorio grazie alla sua alta posizione rispetto al centro città. L’attività outdoor dunque, come da noi proposta, può rinforzare il legame con la natura e rendere protagonista ogni sportivo, ispirando azioni concrete per affrontare le continue sfide ambientali di oggi, contribuendo così a creare un mondo più sostenibile".

"Intendiamo dunque - conclude Mantovani -su questo progetto chiedere il partenariato all'amministrazione comunale, per accedere come Aps ad un bando specifico sullo sport e la natura, pubblicato dalla Compagnia San Paolo, che andrebbe a finanziare l'80% del progetto vincente. Qualsiasi sarà la risposta dell'amministrazione comunale, o eventualmente l'esito del bando, non fermeremo le nostre intenzioni di promuovere tale iniziativa che potrà essere utile non solo per i cittadini, ma anche per le palestre e le attività sportive di Tortona".