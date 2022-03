Valenza: martedì 22 al Cellini parte il corso di gemmologia

VALEMZA - Tornerà a partire da martedì 22 marzo la 48esima edizione del corso di gemmologia e analisi dell'istituto Cellini di Valenza.

Si svolgerà nel laboratorio gemmologico 'Speranza Cavenago Bignami' della scuola, patrocinato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria si articolerà in circa 80/100 ore. Le lezioni di propedeutica gemmologica, conoscenza delle famiglie gemmifere e analisi delle pietre naturali, sintetiche e di imitazione, saranno tenute dal professor Luciano Orsini, professionista del settore di fama internazionale.

La partecipazione - totalmente gratuita - implicherà la frequenza di un giorno la settimana, con orario dalle 20.30 alle 22.30 e con lezioni a distanza. Aperto a tutti, non comporterà particolari conoscenze di base che saranno in ogni modo impartite nelle prime lezioni. È rivolto in particolare agli operatori del settore orafo, agli appassionati della materia e ai curiosi: potrà fornire, anche con lezioni pratiche, una consolidata esperienza nel soddisfare le esigenze specifiche dei frequentanti.

Sarà un’occasione per appendere e approfondire una scienza che ha reso nel tempo un servizio fondamentale alla gioielleria e all’affascinante mondo delle gemme. A ciascuno dei frequentanti sarà gratuitamente consegnato il volume in due tomi, curato dal professor Luciano Orsini, con integrazione specifica del dottor Paolo Orsini. Tutti gli interessati, dotati di Green Pass potranno iscriversi gratuitamente contattando il 340 1280335 (Orsini), oppure - se dovessero restare dei posti disponibili - presentandosi direttamente alle 20.30 del 22 marzo.