Covid, alto il numero dei positivi

ALESSANDRIA - Oggi l’Unità di Crisi della Regione ha comunicato che in Piemonte sono 2.967 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 8,8% di 33.754 tamponi eseguiti, di cui 28.903 antigenici.



Il totale dei casi positivi diventa 1.016.480, così suddivisi su base provinciale: 85.578 Alessandria (451 più di ieri), 46.720 Asti, 39.175 Biella, 134.233 Cuneo, 76.799 Novara, 540.053 Torino, 36.228 Vercelli, 36.801 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 5.039 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 15.854 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Ricoverati

I ricoverati in terapia intensiva sono 21 (+1 rispetto a ieri); quelli non in terapia intensiva sono 577 (-17 rispetto a ieri)

Le persone in isolamento domiciliare sono 45.942. I tamponi diagnostici finora processati sono 16.121.586 (+ 33.754 rispetto a ieri).

Decessi

Sono 3, nessuno di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione.

Il totale diventa quindi 13.141 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.765 Alessandria (uno in più rispetto al dato di ieri), 786 Asti, 500 Biella, 1.597 Cuneo, 1.056 Novara, 6.272 Torino, 606 Vercelli, 424 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 135 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Guariti

I pazienti guariti diventano complessivamente 956.799 (+1869 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 79.886 Alessandria (240 in più rispetto a ieri), 44.292 Asti, 37.362 Biella, 127.909 Cuneo, 73.549 Novara, 512.312 Torino, 33.970 Vercelli, 34.506 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.882 extraregione e 9.131 in fase di definizione.