Covid: il Comune di Ponti dedica una strada alle sue vittime

PONTI - In occasione della 'Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid 19' che si celebra domani, venerdì 18, il Comune di Ponti ha deciso di dedicare la passeggiata che collega via Veneto al Cimitero ai pontesi deceduti a causa del virus.

Nella mattinata di sabato 19 a partire dalle 10 si terrà la cerimonia di intitolazione alla presenza del Prefetto, del sindaco Antonella Poggio e di altre autorità locali.