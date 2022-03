Fibrosi Cistica: animaletti, colombe e uova per la ricerca

ACQUI TERME - Colombe, animaletti e uova di cioccolato, donazione consigliata rispettivamente 16, 8 e 12 euro, per prenotarle e aiutare le ricerca sostenendo la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica basta mandare un messaggio alla Delegazione acquese, oppure ritirare le proposte solidali alla Farmacia delle Terme, 'L'orto fresco' di Marangon Olimpia, l'Hotel Valentino e Araldica Castelvero. In alternativa è possibile effettuare le prenotazioni all'Osteria Bo Russ, Zeta Fast Food, La Betula et Carat, Ottica Solari, Il Giocartolaio, Mombarone, Centro Piazzolla - Briko Ok, Pastificio Acquese di Mattia Porta.

La Delegazione Fondazione Fibrosi Cistica di Acqui, in collaborazione con Fondazione Aurora Acqui Onlus, ha anche avviato una raccolta fondi a donazione totalmente libera, rivolta a chi desiderasse sostenere la ricerca e volesse devolvere il proprio uovo di Pasqua ai bambini delle famiglie che accedono all'Emporio Solidale.