Il santo di oggi, 17 marzo, è san Patrizio

Vescovo, missionario e patrono d'Irlanda

Cornovaglia Britannica (Inghilterra), 389 ca. - Down (Irlanda), 461

La vita

A 16 anni viene venduto come schiavo dai pirati irlandesi. Obbligato a pascolare le pecore, trova la fede nella solitudine dei pascoli. Riesce a fuggire e tornare in famiglia. Legge le Sacre Scritture per conoscere meglio il latino allo scopo di diffondere con più efficacia la fede in Cristo. Nel 432 è vescovo e viene mandato in Irlanda dal papa. Nell'isola diffonde il Vangelo e molti irlandesi si convertono. Per spiegare la Trinità usa l'immagine del trifoglio, che diventa simbolo dell'Irlanda.

La morte

Muore a Down. Nel 552 san Colombano apre la sua tomba e ripone le ossa in una cassa, della quale purtroppo si sono perse le tracce. E' considerato uno dei grandi missionari della chiesa cattolica. Gli irlandesi lo considerano un vero eroe nazionale oltre che il loro patrono. A lui sono dedicate ben 195 chiese.

https://www.irlandando.it/st-patricks-day/