PONTI - L'Unione Montana Suol d'Aleramo promuove un progetto di 'Cantiere di lavoro' rivolto a 8 persone (equamente suddivise per sesso) che risultino regolarmente iscritte al Centro per l'Impiego.

Il “Cantiere di lavoro Aeramo 2021” ha una durata di 260 giornate lavorative di 25 ore settimanali distribuite su 5 giornate, con un’indennità giornaliera corrisposta ai beneficiari pari a 25,12 euro per i giorni di lavoro effettivamente prestati. Queste le mansioni previste: manutenzione del verde pubblico, taglio erba e piante; lavori di manutenzione degli immobili comunali, ivi compresi piccoli lavori di muratura; spazzamento delle strade e aree comunali urbane ed extraurbane; riordino archivi comunali e semplici lavori d’ufficio; pulizia immobili comunali.

Per partecipare alla selezione occorre essere disoccupati e iscritti al Cento per l'Impiego. Sarà data priorità ai residenti dei Comuni che compongono l'Unione Montana Suol d'Aleramo, ovvero Cartosio, Cavatore, Denice, Melazzo, Merana, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponti, Spingo Monferrato oppure nei Comuni di Cassine e Malvicino.

Il modello per la domanda di partecipazione può essere ritirato negli uffici dell’Unione Montana, sede di Ponti (Piazza XX Settembre 2), oppure scaricandolo online sul sito dell'Unione.