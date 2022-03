Terremoto al Consorzio Casalese Rifiuti: si è dimesso il presidente Gazzi

CASALE - Terremoto al Consorzio Casalese Rifiuti, che raggruppa al suo interno 44 comuni del bacino Casalese. Si è dimesso nel corso dell'odierna assemblea il presidente Daniele Gazzi, eletto nell'ottobre del 2019.

La decisione, definita «irrevocabile» dal diretto interessato, è stata fornita direttamente ai partecipanti l'assemblea: «In questi due anni e mezzo ho assistito a comportamenti e dichiarazioni di pura polemica politica, artifizi e furberie; in un mondo dove le regole non le rispetta più nessuno ho scelto di essere fedele con onestà ai miei principi. Lo faccio per dare una scossa, siamo prossimi ad essere assorbiti a Torino, e senza un cambio non se ne potrà uscire bene».

Ora con le dimissioni del 43enne Gazzi, consigliere comunale a Cerrina, la guida del consorzio, in attesa di sviluppi, è in capo al vicepresidente, il sindaco di Moncalvo Christian Orecchia.