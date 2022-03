Alessandria in campo per l'Ucraina. Con l'Unicef

ALESSANDRIA - L'Alessandria in campo con l'Unicef a favore dei bambini dell'Ucraina.

Domani i Grigi giocheranno con la seconda divisa, quella bianca, con una speciale patch, la bandiera e il simbolo della pace: la indosseranno gli undici in campo e tutta la panchina e questa speciale divisa sarà poi messa in vendita, da Orshop, al costo di 150 euro.

L'intero ricavato di questa iniziativa, definita in accordo con il Comitato Unicef di Alessandria, sarà destinato all'Unicef, che utilizzerà questa cifra per la campagna e gli interventi dul campo per i più piccoli. E' a rischio la vita di sette milioni e mezzo di bimbi, alcune decine di migliaia hanno già dovuto lasciare la loro casa e la nazione in cui sono nati e cresciuti. Complessivamente, per questa emergenza, servono 349 milioni di dollari e Unicef, insieme a Unhcr (l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati) e Croce Rossa, ha lanciato una raccolta fondi straordinaria, a cui tutti possono contribuire utilizzando il numero 45535.