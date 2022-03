Letture e pensieri di donne contro la guerra

L’Anpi di Valenza patrocina un evento portato in scena dal circolo teatrale Le R/Esistenti. La performance - in programma venerdì 18 marzo, alle ore 21, nel Centro comunale di Cultura (piazza 31 Martiri 1), ha come titolo ‘Come le Mani Umide nella Farina’ e sarà incentrata sul tema delle donne e la guerra; ovvero come le donne sono riuscite a portare, nel corso della storia, il faro della pace nei momenti più bui dell’umanità. Tristemente di attualità, l’evento metterà in luce come nei momenti di guerra, mai si deve anche solo immaginare di perdere la speranza.

L’ingresso è libero, «siete tutti invitati a partecipare» dicono dalla sezione Anpi di Valenza.

«Il circolo teatrale Le R/Esistenti’ è un gruppo della Lomellina, contattato a sua volta dal gruppo teatrale Pane e libertà - spiega Marco Megazzini, presidente dell’Anpi valenzano - L’idea originale era quella di fare uno spettacolo che riguardasse la donna, in concomitanza con l’8 marzo. Sappiamo tutti cosa è accaduto lo scorso 24 febbraio e abbiamo quindi deciso di selezionare testi in cui le donne siano il faro della pace. La performance sarà divisa in tre parti diverse: verranno lette alcune poesie del poeta valenzano Graziano; Marianna Orlando di Pane e libertà leggerà a suo figlio un estratto dove esplicita tutta preoccupazione di madre nel proteggerlo».