Ospedale, oggi la diretta social con l'urologo Di Stasio

ALESSANDRIA - Si inserisce all’interno dell’H-Open Weekend dedicato al tumore alla prostata, il nuovo appuntamento di Ospedale Incontra - Filo Diretto con l’Urologo che verrà trasmesso in diretta sui canali social dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria questo pomeriggio alle 16.

Il dottor Andrea Di Stasio, dirigente medico di Urologia, presenterà la Prostate Cancer Unit (Pcu) da poco formalizzata, ovvero il modello organizzativo per la gestione multidisciplinare dei pazienti affetti da cancro della prostata in tutti gli stadi di malattia, dalle nuove diagnosi alle forme più avanzate. Sarà quindi l’occasione per ribadire come all’interno dell’ospedale di Alessandria il paziente con questo tumore venga seguito in maniera integrata dalla diagnosi al follow-up da un team di numerosi e diversi specialisti, con l’obiettivo di garantire una cura a 360° e personalizzata.

L’incontro fa parte dell’iniziativa promossa dalla Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che tra il 18 e il 20 marzo ha coinvolto le strutture di Urologia degli ospedali che hanno ricevuto per il 2022-2023 il Bollino Azzurro per offrire alla popolazione maschile servizi informativi specifici sul cancro alla prostata. Si tratta infatti del tumore più diffuso tra gli uomini (18,5%), colpendo 36.074 nuove persone ogni anno. Un messaggio di sensibilizzazione certamente condiviso dall’Ospedale di Alessandria che ha deciso di affiancare a questo evento anche la somministrazione di un questionario sui sintomi prostatici che è possibile compilare presso l’ambulatorio di Urologia e l’URP aziendale.

Dopo una prima parte di presentazione delle attività svolte dalla Prostate Cancer Unit e un approfondimento sulla prevenzione del tumore alla prostata, Di Stasio sarà poi a disposizione per rispondere a tutte le domande inviate alla mail comunicazione@ospedale.al.it, nonché, se possibile, a quelle che saranno postate nel corso della diretta, che durerà fino alle 16.40.