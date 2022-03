San Giorgio, in Consiglio la minoranza contro aliquote Imu e Dup

SAN GIORGIO - Nell'ultimo consiglio comunale di San Giorgio è stato presentato il nuovo Segretario comunale Pierangelo Scagliotti. A scatenare l’ira dei consiglieri di minoranza (Luigi Cabrino, Bruno Pastorello, Teresa Zaccone, Rino Scarola e Gian Mauro Turco) è stato il fatto che nessuno di loro sarebbe «stato precedentemente informato dal sindaco Dallera. E questo la dice lunga sul tanto conclamato spirito di collaborazione ed interazione che lo animerebbe nei confronti di tutti i componenti della sua amministrazione».

Cinque i punti all'ordine del giorno. I primi due prevedevano la conferma delle aliquote, applicate nel 2021, relativamente all'Imu e all'addizionale comunale Irpef, entrambe al massimo di quanto previsto dalla legislazione. I consiglieri di minoranza hanno per entrambi i casi espresso parere contrario, ritenendo che sarebbe stato un segnale forte, nei confronti delle famiglie sangiorgesi già duramente colpite da una crisi sanitaria ed economica, una riduzione, magari anche minima, della pressione fiscale.

Il terzo tema di discussione riguardava il documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2022/2024 e il quarto il bilancio di previsione triennio 2022/2024: anche in questo caso la minoranza ha espresso voto contrario, non riuscendo però a impedire l'approvazione (anche se per un solo voto).

«Come nella precedente legislatura – continuano i consiglieri – (e sono quindi 8 anni che il sindaco rimane sordo a questa richiesta che pare invece essere il normale e ragionevole modus operandi) non è stato effettuato alcun pre consiglio in cui venisse illustrato alle minoranze le poste di bilancio e in cui poter eventualmente recepire valutazioni e consigli prima che il bilancio stesso venisse depositato».

L’ultimo punto - l’approvazione della bozza di convenzione per la gestione associata del trasporto scolastico tra i comuni di Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato e Treville - è stato invece approvato all'unanimità.