Tortona ricorda i suoi morti di Covid

TORTONA - Oggi, 18 marzo, ricorre la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19.

"Tortona nella prima fase della pandemia ha pagato un prezzo molto alto - ricordano dal Comune - in soli due mesi, fra marzo e aprile 2020, sono stati registrati 130 decessi in più rispetto alla media degli anni precedenti. All'Ospedale cittadino, primo Covid Hospital in Italia, si è combattuta una dura battaglia che ha visto in prima linea medici e infermieri, ma anche al di fuori tutti i cittadini sono stati coinvolti. I tortonesi sono stati molto generosi e hanno saputo mettere a disposizione grandi risorse, tempo e denaro, per essere vicini ai sanitari e a tutti coloro che erano stati colpiti dal virus".