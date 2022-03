Autosped, super D'Angelo non basta. Vince Milano

MILANO - Almeno la differenza canestri è salva: un solo punto a favore, ma nel pareggio degli scontri diretti tra Autosped e Sanga Milano, Castelnuovo ha un piccolo vantaggio, grazie al +10 all'andata.

Il ritorno, in casa della formazione più in forma del girone Nord, premia l'ex Tay Madonna: 62-53, costruito, soprattutto, nel primo e nell'ultimo quarto, perché nelle fasi centrali è Castelnuovo a governare la partita, rimontando fino al -2 dopo 30'. Prima di cedere al nuovo break delle ragazze di Franz Pinotti, 12-2 in avvio dell'ultimo periodo.

Non basta alle ospiti D'Angelo molto ispirata e con la mano calda, 19 punti per lei, il ritorno in doppia cifra di Gatti e la doppia doppia di Rulli. A frenare, ancora una volta, le giraffe è la percentuale da 3, un 2 su 18 che fa la differenza, in negativo, con le milanesi, che chiudono con un 26 per cento e quel 5 su 19 è proprio lo scarto, numerico, alla sirena. Che è, anche, lo stesso alla voce punti in area, 34 per le padrone di casa, 24 per Autosped. Solo in panchina Bonasia, fermata da una infiammazione tendinea.

SANGA MILANO - AUTOSPED 62-53

(25-12, 35-31, 49-47)

Sanga: Toffali 11, Guarneri 8, Beretta 9, Novati 8, Madonna 14, Viviani, Penz 8, Popovic 2, Angelini 2. Ne: Laube, Di Domenico, Vacchelli. All.: Ponotto

Autosped: Rulli 10, De Pasquale 5, Colli, Bonvecchio 3, Gatti 10, Ravelli 6, D'Angelo 19, Castagna, Bernetti. Ne: Bonasia, Cassani, Francia. All.: Balduzzi