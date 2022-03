Giornata dell'Acqua: il Comune celebra la sua storia idrica

MELAZZO - In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua in calendario martedì 22 marzo, il Comune di Melazzo invita tutta la popolazione a partecipare alla cerimonia in programma domani, domenica 20, alle 16 presso la 'Porta dell'Acqua' in località Quartino a Villa Scati Un'occasione per "ricordare l'importanza dell'acquedotto romano quanto quella dei fiumi Bormida ed Erro con un suggestiva cerimonia romana e medievale".