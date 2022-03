L'omaggio del Comune di Ponti alle vittime del Covid

PONTI - Si e svolta questa mattina a Ponti la cerimonia di intitolazione della passeggiata che collega via Veneto al locale cimitero a tutte le vittime del Covid 19 e in particolare a quelle che erano residenti in paese. Un toccante momento di raccoglimento che ha visto la benedizione della targa da parte di don Giovanni Falchero alla presenza, tra gli altri, dell'onorevole Riccardo Molinari e dell'assessore regionale Marco Protopapa.



«Un ringraziamento alle autorità intervenute: il Capitano Gabriele Fabian, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Acqui Terme, il Maresciallo Alberto Zaccanelli, Comandante della Stazione di Bistagno, il luogotenente Giovanni Smario, l'Onorevole Riccardo Molinari, l'assessore regionale Mario Protopapa, il nostro medico dottor Urbano Cazzuli, il parroco Don Giovanni Falchero, i sindaci o i loro rappresentanti», scrive l'amministrazione guidato dalla sindaca Antonella Poggio sulla propria pagina Facebook. Presenti anche diversi sindaci dei Comuni limitrofi. «Un ringraziamento speciale ai parenti delle vittime del Covid intervenuti e al dottor Claudio Paroldi, che con la sua amministrazione ha realizzato la passeggiata», concludono dal Comune.