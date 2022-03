Riboldi di ritorno dal confine Ucraino: «Un onore per me»

Il sindaco di Casale Federico Riboldi aggiorna di ritorno dalla missione umanitaria per la consegna degli aiuti della comunità al confine tra Slovacchia e Ucraina. La zona di azione è stata la provincia di Kosice, il confine è ai bordi dell’aeroporto di Užhorod nell’Oblast ucraino di Transcarpazia. «Un grazie speciale a chi ha operato per raggiungere l’obiettivo: Diocesi di Casale Monferrato, Amici del Po, Misericordia, Croce Rossa, Scout. Ai volontari che hanno operato con abnegazione per settimane, ai Comuni di Oviglio e Stroppiana che hanno unito le forze, alle scuole di Madonnina e del Sacro Cuore che hanno dato l’insegnamento migliore ai propri allievi. Un onore per me portare la generosità di tutti i monferrini a persone come noi che all’improvviso si sono trovati ad attraversare un confine lasciando indietro tutto».