Fortitudo, vittoria amara

OCCIMIANO – Due set di blackout rischiano di costare cari alla Nuova Elva Fortitudo: la gara casalinga con il fanalino di coda To.Volley si conclude infatti sì con una vittoria, ma il 3-2 vale ‘solo’ due punti e così ora il vantaggio del Lilliput – che si impone 3-0 ad Asti – si allunga a tre lunghezze.

I primi due set sono lottati (25/23 e 25/16) ma la strada sembra segnata: per due volte invece i vantaggi si rivelano fatali alle ragazze di Gombi che cedono prima 28/30 e poi 23/25 riscattandosi poi parzialmente nel tiebreak dominato 15/5. Volano e si scambiano reciproci favori Alessandria e Ovada: la squadra del capoluogo batte 3-0 (25/21 25/15 25/22) Montalto Dora e aggancia al terzo posto la Safa2000 ormai in caduta libera piegata con lo stesso punteggio dalla Cantine Rasore (25/21 25/13 25/22) che ora ha cinque punti di vantaggio sulla zona playout. Male Valenza, in partita solo un set nello scontro diretto esterno con il Venaria Real Volley che si impone 3-0 (29/27 25/16 25/15).

La Bollente, adesso è fuga. Novi riparte Adesso 9 punti su Alto Canavese, ancora ko. In B1 Acqui ancora ko. Casale domina con il fanalino

Con Plastipol e Alessandria Volley maschile ferme per il turno di riposo e Gavi impegnata oggi pomeriggio, resta solo la Cetip/Makhymo Acqui Terme che viene sconfitta in casa 1-3 (25/23 18/25 23/25 28/30) dal Conad Montanaro e ora ha solo una lunghezza di vantaggio proprio sulle avversarie di giornata in testa alla classifica.