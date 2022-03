La Santa di oggi, 20 marzo, è Santa Maria Giuseppa del Cuore di Gesù (Sancho de Guerra)

Fondatrice delle Serve di Gesù e Carità

La vita della Santa

Maria Giuseppa del Cuore di Gesù, figlia primogenita di Bernabé Sancho, seggiolaio, e di Petra de Guerra, casalinga, nacque a Vitoria (Spagna) il 7 settembre 1842, e fu battezzata il giorno seguente. Fu cresimata due anni dopo, il 10 agosto 1844. Rimasta orfana di padre all'età di sette anni, la mamma la preparò alla Prima Comunione, che ricevette a dieci anni.

Quindicenne fu inviata a Madrid presso alcuni parenti per ricevere una educazione e una formazione più completa. Tornata a Vitoria verso i 18 anni, manifestò alla madre il desiderio di entrare in un monastero. Entra tra le Serve di Maria fondato a Madrid da Santa Soledad Torres Acosta. Con l'avvicinarsi del tempo della professione, fu assalita da gravi dubbi ed incertezze. Pensa di fondare una nuova Congregazione aiutata da quattro Serve di Maria, che, con licenza del Cardinale Arcivescovo di Toledo, uscirono insieme con lei allo stesso scopo. La nuova fondazione si fece a Bilbao nella primavera 1871, quando Maria Giuseppa aveva 29 anni. Da allora e per 41 anni di seguito, fu superiora del nuovo Istituto delle Serve di Gesù. Fece numerosi e faticosi viaggi per visitare le varie comunità, finché una lunga malattia la fermò e la costrinse a letto nella Casa di Bilbao. Seguiva comunque le vicende delle varie Case in Spagna e fuori mediante una fitta corrispondenza.

Alla sua morte, avvenuta dopo lunghi anni di sofferenze, il 20 marzo del 1912, erano 43 le Case fondate ed oltre un migliaio il numero delle sue suore.

Fu sepolta nel cimitero cittadino di Bilbao e canonizzata da S.S. Giovanni Paolo II il 1 ottobre 2000.

