Terzo Valico, in programma 7 esplosioni per lo scavo dei tunnel

VOLTAGGIO — Da domani nel cantiere del Terzo Valico di Voltaggio sono in programma sette brillamenti di mine. Lo rende noto l’amministrazione comunale del borgo della val Lemme, specificando che «si tratta di attività ordinaria» e che le esplosioni nei cunicoli sotterranei proseguiranno tutti i giorni, fino a domenica 27 marzo compresa. Le “volate”, come si chiamano in gergo, saranno presumibilmente 7, una al giorno. Le esplosioni saranno sotterranee e quotidianamente saranno usati circa 400 chilogrammi di prodotti detonanti.