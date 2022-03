Tra giallo e scienza: "Nuclear", nuovo romanzo di Graziano Moro

NOVI LIGURE — Un incidente in una centrale atomica, una strana coincidenza, e una scienziata convinta che non si tratti solo di un malfunzionamento. È la trama di “Nuclear”, il nuovo romanzo di Graziano Moro per le Edizioni Epoké, che sarà presentata martedì 22 marzo a Novi Ligure.

L’appuntamento – in programma alle 17.30 a Palazzo Pallavicini, il municipio di via Giacometti – è inserito nell’ambito della rassegna Novi d’autore e vedrà la partecipazione di un ospite d’eccezione come Luigi Perri, presidente della Sogin, la società di Stato per la gestione degli impianti nucleari. Oltre all’autore e a Perri, ci saranno Giampaolo Bovone, presidente della Fondazione Acos, e l’assessore comunale alla Cultura Andrea Sisti.

Come nel precedente lavoro (“L’urlo dell’ape regina”, Epoké 2020), anche in “Nuclear” Graziano Moro affronta sotto forma di romanzo il tema dell’ambiente e delle sfide che attendono l’uomo in questa complicata epoca di transizione verso un modello di vita più sostenibile.

Nuclear: la trama

Alla centrale nucleare della città di Corallo una sirena suona senza sosta. Subito dopo il reattore si blocca. Gli operatori si guardano l’un l’altro, terrorizzati, incapaci di decifrare correttamente la situazione: com’è possibile che un banale guasto, seppur importante, possa dare il via a quella reazione a catena che ora sembra impossibile da fermare? Si cerca di fare il possibile, ma ormai è troppo tardi. Il nocciolo è già parzialmente scoperto. L’incidente nucleare è realtà.

Il compito di ricostruire minuto per minuto la dinamica di quel giorno viene affidato alla professoressa Gianna Tagliabronzo, convinta sostenitrice dell’energia nucleare. E con il proseguire delle indagini si convince sempre più che l’incidente non sia solo frutto di un malfunzionamento…

Chi è Graziano Moro

Graziano Moro nasce a Serravalle Scrivia nel 1955. Diplomato perito elettrotecnico, inizia la sua attività lavorativa presso una nota azienda genovese nel 1977, come tecnico di automazione e strumentazione. Nel 1996 diventa responsabile dell’ingegneria per l’automazione di processi industriali di una importante multinazionale. Conclude la sua carriera lavorativa come Sales Engineer di sistemi elettrici e di automazione per l’energia e le utilities. Al lavoro affianca la sua passione per la politica che lo porta ad assumere impegni amministrativi nel Comune di Novi Ligure e nella Provincia di Alessandria.