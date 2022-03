Treni tra Alessandria e Novara, disagi per lavori

Rfi comunica che sulla linea Novara-Alessandria la circolazione ferroviaria subirà delle modifiche per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Novara e Mortara.

In particolare, da domani lunedì 21 marzo, il treno regionale 11257 delle ore 9.08 da Novara ad Alessandria sarà sostituito da bus fino a Mortara. Da qui i viaggiatori potranno proseguire per Alessandria con il treno regionale 11297, in partenza da Mortara alle ore 10. Il sabato circola regolarmente.

Il treno regionale 11297 delle ore 10 da Mortara ad Alessandria viaggerà dal lunedì al venerdì.