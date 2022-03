A Casale 6 tappe per un cammino nel ricordo delle vittime delle mafie

CASALE - Un percorso a tappe che coinvolge le zone più iconiche di Casale. È così che il presidio cittadino di Libera 'Roberto Mancini' ha voluto celebrare la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, che si celebra ogni 21 marzo.

Sei tappe per sei luoghi significativi, dove i visitatori, attraverso apposite locandine, potranno scoprire 70 storie di coraggio. Il 'cammino tra memoria e impegno' parte dal Castello, passa per la torre Civica fino ad arrivare in piazza Mazzini. Prosegue quindi al Duomo, per poi giungere in Comune e terminare a Palazzo Langosco, sede del museo Civico e della biblioteca.

Sempre nell'ambito delle celebrazioni della Giornata, dalle 16 nell'aula magna del liceo Lanza partirà un ampio programma che coinvolgerà anche gli ex alunni dell'istituto Balbo, veri ideatori e fondatori del primo presidio casalese dell'associazione presieduta da don Luigi Ciotti.