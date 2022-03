Alle 15.30 presidio davanti al Grand Hotel

ACQUI TERME - Questo pomeriggio alle 15.30 davanti al Grand Hotel Nuove Terme è in programma l'assemblea indetta dai sindacati aperta a tutte le lavoratrici e i lavoratori del termalismo acquese, per i quali è già stata avviata la procedura di licenziamento collettivo. Un'occasione che sarà però condivisa con le istituzioni (il sindaco Lucchini ha chiamato a raccolta anche i sindaci del territorio), organizzazioni di vario genere e la cittadinanza per far arrivare alla proprietà di Terme di Acqui Spa un messaggio di coesione e di unità d'intenti.

«Quella in programma è un’assemblea aperta a tutti i lavoratori e lavoratrici, alle istituzioni e ai cittadini che vorranno partecipare al fine di valutare il percorso che i dipendenti, le OOSS e la città faranno insieme per porre fine a questo massacro», conclude la nota diramata da Cgil FilCams, Cisl Fisascat e UilTucs. «Non possiamo perdere altro tempo, ora servono fatti concreti, Acqui come città deve prendere atto di ciò che sta accadendo», è il monito di Maura Settimo, segretaria provinciale di UilTucs.