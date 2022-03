Costituzione ai neo maggiorenni nel giorno dell'Unità d'Italia

VOLTAGGIO — Da ormai tre anni a Voltaggio è in uso una importante iniziativa simbolica: la consegna della Costituzione ai neo maggiorenni, in occasione della giornata dell’Unità d’Italia (17 marzo). Il sindaco Giuseppe Benasso ha consegnato una copia della Carta fondamentale della nostra nazione a tre ragazzi che hanno da poco compiuto 18 anni.

Nell’incontro si è parlato di Costituzione, ma anche di scuola e di programmi di studio e di lavoro. Al termine la foto di gruppo di Matteo, Linda ed Elisa con il sindaco sotto lo sguardo benevolo di Dante e di Frate Ilaro, nell’ormai famoso quadro presente in Comune (fu oggetto anche delle attenzioni del critico Vittorio Sgarbi, quando due anni fa arrivò in paese per una visita a sorpresa).