Alessandria: musica per l’Ucraina, il concerto

ALESSANDRIA – La diretta, dalla parrocchia della Madonna del Suffragio di Alessandria, del concerto ‘Musica per l’Ucraina’, organizzato dal preside dell’istituto comprensivo Paolo e Rita Borsellino Maurizio Carandini per raccogliere fondi da devolvere ai profughi in fuga dalla guerra. L’ingresso è ad offerta ma si può donare anche all'Iban: IT68M0503448682000000002308, causale ‘Raccolta fondi per l'Ucraina’. Si esibiscono, tra gli altri, Al Rangone, Roberto Ranfaldi e Oleksandr Puschkarenko.