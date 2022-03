Bus sostitutivi e nuovi orari: i lavori stravolgono l'Acqui - Genova

OVADA - Scatta da oggi il periodo nel quale bisognerà fare particolare attenzione agli orari sull'Acqui - Genova. Entrano in vigore le modifiche disposte da RFI che fino all'11 giugno effettuerà lavori di manutenzione tra le stazione di Borzole e Mele. Tutto ciò comporterà rallentamenti e sostituzioni di alcuni convogli con i bus.

Il dettaglio

Per quasi tutti i treni si tratterà di anticipi sulla partenza di 3 o 4 minuti da Acqui o Genova, ma in alcuni casi le modifiche saranno più complesse. Ma il provvedimento più impattante riguarda il collegamento delle 17.13 dal capoluogo ligure verso il basso Piemonte. La partenza sarà anticipata alle 17.03 con reali difficoltà per chi esce dal lavoro. Gli ultimi tre collegamenti della giornata, 18,09; 19,09; 20,31 saranno rimpiazzati da bus fino a Campo Ligure con le incognite legate a traffico e condizioni dell'A26.

Le reazioni

Chi non si attendeva cambiamenti così pesanti era il Comitato Trasporti Valli Stura e Orba. "Ci erano stati annunciati provvedimenti - fa sapere l'associazione - ma non così pesanti". Un vero e proprio disagio in considerazione dell'afflusso massiccio di viaggiatori in questa fase dell'anno. I bus sostitutivi di norma vengono adottati d'estate quando il flusso dei pendolari è un po' più ridotto.