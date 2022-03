Castellazzo, addio a Lino Zecchin impresario e attore

CASTELLAZZO - Non c'era spettacolo che potesse andare in scena senza Lino Zecchin, impresario edile nella vita, attore comico per passione.

Una colonna della Compagnia poco drammatica castellazzese, fondata dalla Pro loco, che per oltre 25 anni, a ogni estate, regalava una commedia. E Lino ha sempre avuto una parte principale, con la sua capacità di strappare sorrisi e applausi anche inventando battute, perfette, non scritte sul copione.

Zecchin, 86 anni, si è spento in ospedale ad Alessandria, dove era ricoverato in seguito a una caduta in casa. Lascia la moglie e i figli Gianna e Claudio.

"Una persona solare, con la capacità naturale di legare con tutti: con lui, anche nelle prove, ci si divertiva sempre - ricorda Gianni Prati, presidente della Pro loco - Quando si decideva di realizzare un nuovo spettacolo era sempre il primo a presentarsi alle prove. Indimenticabili i suoi 'duetti' con Iolanda, la nostra prima attrice, che ci ha lasciati anche lei pochi anni fa. Lino era una presenza fissa anche alla mostra mercato della zucca, con il suo stand e i prodotti che coltivava".

L'ultimo saluto sarà domani, alle 15, nella chiesa di Santa Maria, dove oggi, alle 19, sarà recitato il rosario.