Il 22 marzo è la Giornata mondiale dell'acqua

Si celebra oggi, 22 marzo, la Giornata mondiale dell'acqua, World Water Day. Istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, è una ricorrenza prevista all'interno delle direttive dell'agenda 21, risultato della conferenza di Rio.

In occasione di questa giornata, le Nazioni Unite invitano gli stati membri a dedicare questo giorno a espletare le raccomandazioni raggiunte con l'Assemblea generale e alla promozione di attività concrete all'interno dei loro Paesi. Con la coordinazione del dipartimento degli affari sociali ed economici delle Nazioni Unite, nel 2005 il giorno internazionale dell'acqua determinò l'inizio di un secondo decennio internazionale delle Nazioni Unite dedicato all'azione per l'acqua.

In aggiunta agli stati membri, una serie di organizzazioni non governative hanno utilizzato questo momento per attirare l'attenzione del pubblico sulla critica questione dell'acqua nella nostra era, con un occhio di riguardo all'accesso all'acqua dolce e alla sostenibilità degli habitat acquatici. Ogni tre anni dal 1997, per esempio, il "Consiglio mondiale sull'acqua" ha coinvolto migliaia di persone nel World Water Forum; le agenzie promotrici e le organizzazioni non governative hanno messo in luce il fatto che un miliardo di persone non hanno accesso all'acqua pulita, e che la struttura patriarcale, dominante in certi Paesi, determina la priorità nella fruizione dell'acqua disponibile.

Il tema di quest'anno, è dedicato alle acque sotterranee. Secondo una nuova ricerca di WaterAid e del British Geological Survey, c'è abbastanza acqua sotterranea sotto il continente africano perché la maggior parte dei paesi sopravviva ad almeno cinque anni di siccità (e per alcuni, più di 50 anni). Il rapporto mostra come le acque sotterranee, che esistono quasi ovunque nel sottosuolo, potrebbero salvare centinaia di migliaia di vite ed essere la polizza assicurativa mondiale contro i cambiamenti climatici.

