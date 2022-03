Novipiù cerca l'impresa contro Udine

CASALE MONFERRATO – Primo di due turni infrasettimanali per la Novipiù che prosegue il suo tour de force.

Il successo con Milano ha portato il sereno in casa Jbm che domani (ore 20.30) riceve la capolista Udine, fresca del successo il Coppa Italia.. Match valevole come recupero della giornata numero 15 del campionato di A2 Lnp - Old Wild West.

Qui Casale Monferrato

Questa la vigilia di Stefano Comazzi (assistente allenatore). “Contro Udine saremo messi a dura prova, perché loro sono una squadra che fa della fisicità e dell’aggressività difensiva il suo marchio di fabbrica. Dal nostro punto di vista affrontiamo con entusiasmo questa partita perché è sempre un grande stimolo giocare contro i più bravi: non abbiamo niente da perdere e il nostro gruppo ha dimostrato di saper andare oltre le difficoltà. Dobbiamo dare il massimo e cercare di mettere in difficoltà i nostri avversari”.

Sulla stessa “pagina” Xavier Hill-Mais. “La partita contro Udine sarà sicuramente molto diversa da quella che abbiamo giocato con Milano. Loro sono una squadra forte e pensata per la promozione in Serie A e che viene da sette vittorie consecutive. Noi dovremo fare la nostra partita e giocare la nostra pallacanestro, dando il 100%, per provare a mettere dei granelli di sabbia nei loro ingranaggi”.

Qui Udine

Udine lanciata in campionato (striscia aperta di sette vittorie) e fresca trionfatrice in Coppa Italia, si prepara così alla sfida del PalaFerraris. “Affrontiamo un’avversaria che ha un roster che rappresenta il giusto mix – analizza l’assistente Carlo Finetti – tra veterani, come Martinoni e Formenti, e giovani molto interessanti come Okeke. Noi abbiamo speso tanto per conquistare la Coppa Italia e visto che il calendario non ci consente di rifiatare, dovremo sfruttare ogni giorno a disposizione per arrivare nella migliore condizione a ogni appuntamento”.

Ex della gara Nazzareno Italiano. “Per me è sempre un piacere tornare a Casale e ritrovare persone con le quali ho condiviso bei momenti. Con la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia hanno dimostrato che il buon lavoro svolto dalla società. Ci aspettiamo una gara intensa per quaranta minuti. Noi dovremo rimanere attenti per l’intera gara e non concedere nulla, evitando cali di concentrazione come avvenuto nel finale della gara contro Mantova”.

Pre partita

NOVIPIÙ JB MONFERRATO – URANIA MILANO

Dove: PalaEnergica, Casale Monferrato.

Quando: mercoledì 23 marzo ore 20.30.

Arbitri: Ursi, Lucotti, Barbiero.

Andata: 55-71 Udine.

Come seguirla: In diretta su LNP Pass (streaming a pagamento). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

Note: Capienza al 60% e obbligo per gli spettatori di indossare la mascherina FFP2. Nella Jbm assente Penny Williams, ancora alle prese con il suo infortunio. Tutto il resto del roster è a disposizione di coach Andrea Valentini. Per Udine rimane in dubbio la presenza di Federico Mussini (botta al ginocchio) e Michele Ebeling (gastroenterite). In miglioramento Brandon Walters e Michele Antonutti. Tra gli ex Casale Marco Giuri, che ha vestito la casacca della Junior nella stagione 2006-07 e Nazzareno Italiano (2018-19).