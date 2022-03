Al liceo scientifico Palli si apre il sipario sulla Festa della Scienza

CASALE - L’ottava edizione della Festa della Scienza, ormai evento tradizionale organizzato dal liceo scientifico Palli di Casale, è dedicata al premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi.

Il tema della complessità verrà scandagliato da un punto di vista laboratoriale: gli studenti accompagneranno i visitatori in un percorso per approfondire alcuni aspetti del quotidiano e mostreranno la complessità e la bellezza del reale attraverso la lente della scienza.

Nei vari ambienti allestiti per l’occasione si spazierà dal gioco d’azzardo, per capire attraverso il calcolo delle probabilità quanto sia facile perdere, al mistero della luce e dei colori, fino all’armonia matematica della musica alla fisica dei sistemi complessi, ambito di ricerca dello stesso Parisi.

Questa edizione della festa della scienza è parte delle celebrazioni per gli 80 anni del liceo scientifico cittadino, iniziate lo scorso 16 ottobre e che si concluderanno alla fine dell’anno scolastico con la pubblicazione di un libro e con la realizzazione di interviste a ex allievi per ripercorrere gli anni di storia dell’istituto.

I laboratori saranno aperti alle scuole, su prenotazione a roberta.ariotti@istitutobalbo.edu.it, e a tutta la cittadinanza dal 22 al 27 marzo nel plesso di via Galeotto del Carretto dalle 8 alle 13 il mattino da giovedì 24 a sabato 26 e ancora dalle 14.30 alle 17 da giovedì 24 a domenica 27.