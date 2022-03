Fermato dalla Polizia, era ricercato in Moldavia per violenza sessuale

CASALE - Nella serata di venerdì scorso, 18 marzo, una pattuglia del Commissariato di Casale Monferrato, durante il turno si servizio stava procedendo, come di consuetudine, ad un controllo su strada. Nell’occasione sono state verificate le generalità di due uomini di origine moldava. L’accertamento presso la banca dati interforze ha portato alla scoperta che uno dei due era colpito da un mandato di arresto emesso dalle autorità del suo paese d’origine, nello specifico era destinatario di un mandato di arresto per violenza sessuale e guida in stato di ebbrezza, reati riconosciuti anche per la legislazione italiana e pertanto si è dato corso alla richiesta di arresto emanata dall’Autorità procedente dello Stato della Moldavia.

In attesa dell’eventuale estradizione, l’uomo è stato condotto alla Casa Circondariale di Vercelli a disposizione dell’autorità giudiziaria.