Il 23 marzo è la Giornata mondiale della meteorologia

Ricorre oggi, la Giornata mondiale della meteorologia. Questa giornata si celebra ogni anno il 23 marzo per commemorare l'entrata in vigore nel 1950 della convenzione che ha creato l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. La giornata evidenzia anche il contributo dei Servizi Meteorologici e Idrologici Nazionali, i quali si occupano della sicurezza e del benessere della società.

Le condizioni meteorologiche, climatiche e idriche estreme stanno diventando più frequenti e intense in molte parti del mondo a causa del cambiamento climatico. La maggior parte di noi è esposta a molteplici rischi correlati, che si stanno evolvendo a causa della crescita della popolazione, dell'urbanizzazione e del degrado ambientale.

Le previsioni su come sarà il tempo non bastano più. Le previsioni basate sull'impatto che informano il pubblico su ciò che farà il tempo sono vitali per salvare vite e mezzi di sussistenza. Eppure una persona su tre non è ancora adeguatamente coperta dai sistemi di allerta precoce. Dunque per una migliore prevenzione, preparazione e risposta è fondamentale un maggiore coordinamento tra i servizi meteorologici e idrologici nazionali, le autorità di gestione delle catastrofi e le agenzie di sviluppo.

Proprio per queste ragioni il tema della giornata di quest'anno è "Early Warning and Early Action" e mette in luce l'importanza vitale dell'informazione idrometeorologica e climatica per la riduzione del rischio di catastrofi. La Giornata mondiale della meteorologia si caratterizza anche per vari eventi come conferenze, simposi e mostre per professionisti della meteorologia, leader della comunità e pubblico in generale.

