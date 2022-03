NonPossoParlare, il chatbot per le donne vittime di violenza

ALESSANDRIA - Nuovo appuntamento dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria per la rassegna Marzo Donna 2022: questa volta si tratterà di uno streaming dedicato al contrasto della violenza sulle donne che si terrà questo pomeriggio alle 16.30, in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’Aso Al.

Verrà presentato il progetto #NonPossoParlare, ovvero un chatbot rivolto alle donne che desiderano ricevere informazioni e supporto dai centri antiviolenza in modo discreto. Saranno l'assessore alle Pari opportunità Cinzia Lumiera e Nadia Biancato, presidente della Consulta comunale alle Pari opportunità, a spiegare come funzionerà l'applicazione, ideata dall'Associazione Save the Woman e adottata dal Comune di Alessandria: si rivolge in particolare a persone che hanno difficoltà a comunicare, costrette a rimanere a casa con i propri partner psicologicamente o fisicamente violenti. Il chatbot permette di rispondere in maniera efficace a un numero illimitato di persone contemporaneamente, fornisce agli utenti supporto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, non lasciando traccia sullo smartphone o sul computer e restituendo importanti statistiche sul numero e comportamento delle donne che la utilizzano, nel pieno rispetto della privacy.

L’appuntamento sarà poi l’occasione per illustrare il percorso specifico di presa in carico presso l’Ospedale di Alessandria delle donne vittime di violenza grazie all’intervento della dottoressa Rossella Sterpone, direttore di Psicologia.