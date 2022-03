Novi: ruota panoramica da 32 metri, sarà illuminata a festa

NOVI LIGURE — Inizierà in questi giorni in piazza Pernigotti a Novi Ligure il montaggio della ruota panoramica da 32 metri d’altezza che terrà compagnia ai novesi fino a metà giugno. La struttura, di proprietà della Hsc Events, è dotata di 24 cabine per un totale di 144 posti a sedere.

«Il montaggio durerà 3 o 4 giorni, dopodiché saremo pronti a partire – spiega l’amministratore dell’azienda, Riccardo Claudi – Tutti avranno la possibilità di osservare la città da una prospettiva insolita e affascinante. Al contrario delle classiche giostre da luna park, per le sue caratteristiche la ruota panoramica è adatta a tutti, anche a famiglie e anziani».

Di notte, la ruota sarà illuminata da 3 mila punti led a colorazione variabile, veri e propri giochi di luce che la trasformeranno in una vera e propria attrazione turistica. La Hsc Events possiede diverse ruote panoramiche: quella di Novi arriverà da Monza, dove ha riscosso un grande successo nel periodo natalizio. L’inaugurazione è stata fissata alle 16.00 del 1° aprile. Biglietti a 8 euro per gli adulti, 6 per i bambini.