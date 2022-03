Lunedì 28 seduta straordinaria: si dimette il consigliere Benzi

ACQUI TERME - Il Comune di Acqui ha indetto per lunedì 28 alle 21 una seduta straordinaria del Consiglio Comunale. Tra i punti in discussione la surroga del consigliere dimissionario del Movimento 5 Stelle Mauro Benzi, e l'adesione del Comune all'associazione 'Città del vino' per la candidatura congiunta di Acqui, Ovada e Casale a 'Città europea del vino 2023'. Il prestigioso riconoscimento viene attribuito ogni quattro anni e dà la possibilità di organizzare convegni, occasioni di promozione, eventi culturali e concerti.