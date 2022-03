A dieci paesi dell'Acquese il riconoscimento di 'Comune turistico'

ACQUI TERME - Sono dieci i Comuni dell'Acquese ad aver ottenuto il riconoscimento di 'Comune turistico'. In tutta la provincia sono 56 le amministrazioni comunali a cui la Regione ha assegnato tale titolo (oltre 500 in Piemonte), sulla base di parametri e procedure grazie ai quali i territorio possono dimostrare di avere una vocazione, un’attrattività e una potenzialità turistici. Alice Bel Colle, Cartosio, Cassine, Malvicino, Merana, Montechiaro d'Acqui, Morsasco, Ricaldone, Spigno Monferrato e Visone sono stati eletti 'Comuni turistici' del 2022.

Ai fini del riconoscimento di Comune turistico è obbligatoria la presenza - sul capitolo del bilancio comunale - di una quota annuale di spesa corrente destinata al turismo, per l’esercizio di bilancio in corso. Oltre a ciò, per essere 'Comuni turistici' gli enti comunali devono possedere almeno uno tra un serie di requisiti tra cui è compresa, ad esempio, la presenza di un ufficio turistico (Iat), l'adesione all' Agenzia Turistica Locale (Atl), la presenza di seconde case pari ad almeno il 50% del totale, presenza di attrattive storico-culturali religiose o la presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali e/o tradizionali quali fiere e mercati, che interessino almeno sei mesi all’anno.