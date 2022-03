Arquata, esplorando il Caucaso con le foto di Sandro Garavelli

ARQUATA SCRIVIA — Nord Sud Ovest Est e Avventure nel mondo di Roma presentano un nuovo appuntamento con la proiezione di diapositive di viaggi. Stasera alle 21.00 alla Soms di Arquata Scrivia (piazza Vittorio Veneto) si potrà assistere alla proiezione del viaggio “Caucaso” di Sandro Garavelli, appassionato ed esperto viaggiatore. Ingresso libero.

In volo dall’Italia raggiungeremo Baku, capitale dell’Azerbaijan situata sulla Penisola di Absheron, un lembo di terra che si addentra nel Mar Caspio. Città ricca in monumenti e patrimoni culturali dell’Unesco come la Città Vecchia, la simbolica Torre della Vergine e il Palazzo degli Shirvanshah. Partiremo da Baku per visitare il resto della penisola dove troveremo la moschea di Emircan, il tempio di Ateshgah a Surakhany, il castello di Mardakan e il mausoleo di mir Movsum Aga Ziyar Tgahi. Entreremo in Georgia nella regione del Kakheti, famosissima per i suoi vigneti ma anche per i tanti monumenti storico-religiosi. Quindi a Lagodekhi e poi la chiesa e la fortezza di Gremi e l’antica cattedrale ortodossa di Alaverdi e infine Telavi, capoluogo della regione, ricca in monumenti storici, architettonici e naturali.