Fai: le bellezze dell'Ovadese in mostra per le "Giornate di Primavera"

OVADA - Si terrà domani (sabato 26) e domenica (27 marzo) la trentesima edizione delle “Giornate FAI di Primavera”, l'appuntamento, promosso a livello nazionale (sono previste oltre 700 aperture in 400 città, ndr) dal Fondo Ambiente Italiano. Come già anticipato nei giorni scorsi anche l'Ovadese è pronto a fare la sua parte, con le sezioni locali che andranno a mostrare alcune delle bellezze del nuovo territorio.

L’imponenza seicentesca di Palazzo Maineri è la proposta più nuova tra quelle messe a punto dal Gruppo Fai di Ovada. «Fu dimora nobiliare in cui soggiornò Alessandro Volta - chiarisce la coordinatrice Luciana Repetto -. In seguito sede del Comune (dal 1913 dopo l’acquisto da parte dell’amministrazione ndr) e del Comando tedesco durante la seconda guerra mondiale». Oggi il palazzo collocato nella centralissima piazza Cereseto con ingresso anche in via Cairoli, cuore del centro storico cittadino, ospita la biblioteca e l’Accademia Urbense.

Classico e novità

Per l’occasione sarà allestita una mostra storica curata da Paolo Bavazzano, presidente dell’Accademia che custodisce la storia della città. Il palazzo, tra il 1925 e il 1962 (con l’eccezione del periodo bellico) fu sede della “Scuola di Avviamento Professionale”. Accanto è collocata la Cappella di Santa Maria Sedes Sapientie, un luogo magico e incantevole che merita di essere riscoperto, e il parco Pertini un tempo interamente di proprietà delle Madri Pie. Tra le proposte torna anche Villa Gabrieli, già apprezzata nelle passate edizioni e per questo insignita del titolo di “Luogo del cuore”.

Nel centro zona è previsto, nella giornata di sabato, un turno di visita alle ore 10.30, mentre al pomeriggio è in programma una doppia ripetizione (alle 14.30 e alle 16.00). Alla domenica due turni di visita al mattino (alle ore 10.00 e alle 11.00) e altrettanti al pomeriggio (alle 14.30 e alle 16.00). In entrambi i gruppi non potranno essere composti da più di 20 persone (prenotazioni a questo link).

Aperture nei paesi

La seconda iniziativa, invece, è patrocinata dai Comuni di Parodi Ligure, Lerma e Silvano d’Orba. Nell'occasione sono previste delle visite guidate previste all'interno della Chiesa Abbaziale di San Remigio e la Chiesa Parrocchiale dei Santissimi Remigio e Carlo a Parodi Ligure (ingresso senza prenotazione), della Chiesa della Madonna della Neve di Silvano d’Orba e della Chiesa Medievale di San Giovanni al Piano di Lerma.

Dal “Gruppo FAI Sette Castelli dal Tobbio all’Orba” arriva un ringraziamento alle associazioni “Ir bagiu” e Amici della Pieve di Silvano, ai volontari dell’abbazia di Parodi e al Comitato Culturale “Amici per Lerma”. Anche in questo caso sono previste visite sia al sabato (dalle ore 14.30 alle 17.30) sia alla domenica (tra le ore 9.30 e le 12.30 e tra le 13.30 e le 18.00). Le prenotazioni sono aperte a questo link.