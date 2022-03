Lorenzo Robbiano, nei "Senza volto" una storia di uomini e ideali

NOVI LIGURE — Sarà presentato oggi alle 17.30 al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure il nuovo volume di Lorenzo Robbiano “I senza volto - parte IV” (edizioni Vallescrivia). Il libro, naturale conclusione dei tre precedenti, allarga lo sguardo sull’area facente capo alla Consulta delle Soms Novi-Ovada e ricostruisce la storia delle associazioni nate a partire dalla seconda metà del XIX secolo, seguendo il sempre più rapido ingrossarsi delle file del proletariato industriale, ma anche segnando il raggiungimento di una condizione di maggiore consapevolezza sociale e politica degli operai agricoli.

Con quest’opera Lorenzo Robbiano completa l’accurata ricostruzione della vicenda storica delle Società di mutuo soccorso «al fine di salvaguardarne il patrimonio ideale, culturale, artistico e documentale» e di sintetizzare, con oltre settanta schede rigorose ma mai asciutte, il percorso di una vicenda di uomini e di donne che in molti casi è giunta fino a noi con la conservazione e la vitalità di sedi che erano state, in anni difficili e tormentati, il riferimento e il conforto di intere comunità nei territori del novese e ovadese.

Proprio dalla conoscenza della storia delle singole Società, che è all’origine dell’attuale welfare state, può derivare un incentivo a non abbassare la guardia e a riferirsi ancora una volta allo spirito di solidarietà e di reciproco aiuto, per affrontare le ingiustizie e le difficoltà del presente.

Alla presentazione, oltre all’autore, parteciperanno l’assessore alla Cultura Andrea Sisti; Carlo Campora, presidente della Saoms di Capriata d’Orba nonché presidente della Consulta delle Soms Novi-Ovada; Adriano Dolo, membro della Fondazione regionale Soms; Mariano Santaniello, presidente dell’Isral.

Quest’ultimo libro, come le edizioni precedenti, costituisce anche un supporto importante a progetti e a iniziative di solidarietà: infatti anche in questo caso l’autore ha voluto devolvere il ricavato dalla vendita dei libri per attività mutualistiche svolte dalla Consulta delle Soms Novi-Ovada.