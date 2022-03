Incidente in viale Massobrio, ferito motociclista

ALESSANDRIA - Un motociclista è rimaso ferito in un incidente avvenuto ieri sera, verso le 21.30, in viale Massobrio.

Lorenzo Sacco, 27 anni, (Alessandria), era alla guida di una Yamaha R6 quando è avvenuto lo scontro con la Volkswagen Golf condotta da Hongley Yang, 40 anni, residente a Milano.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale e i medici del 118.

Il motociclista è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

Al momento dell’urto l’auto si trovava nello spartitraffico centrale. Sono rimaste coinvolte anche due vetture in sosta.