Riccardo Falcinelli protagonista di ‘Adotta uno scrittore’ a Casale

CASALE - Riparte anche in provincia la XX edizione di ‘Adotta uno scrittore’, il progetto del Salone Internazionale del Libro di Torino sostenuto dall’Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte per far incontrare gli scrittori locali con il grande pubblico. In Piemonte saranno 27 gli autori che entreranno in contatto in totale con 19 istituti scolastici, 6 scuole carcerarie e 2 università. Ognuna delle adozioni prevede tre appuntamenti (due online e uno in presenza) e un quarto conclusivo il 23 maggio in presenza alla 34esima edizione del Salone del Libro.

Per la provincia si partirà lunedì 28 marzo con Riccardo Falcinelli in presenza alla Scuola superiore Cesare Balbo di Casale Monferrato, per poi concludere online mercoledì 6 e 27 aprile. Seguirà Tiziano Scarpa che incontrerà gli studenti ristretti del Reparto Collaboratori di Giustizia della Casa di Reclusione San Michele e gli alunni della classe V dell'Istituto Saluzzo Plana di Alessandria mercoledì 26 aprile e giovedi 12 maggio.